Комлесхоз Подмосковья рассказал о борьбе со свалками и вырубкой деревьев

Общественная палата Московской области совместно с Министерством информации и молодежной политики провела заседание, посвященное состоянию и управлению подмосковными лесами. Его цель — объяснить новым членам общественных палат, как устроена государственная политика в сфере лесного хозяйства и как работать с профильными организациями.
Специалисты Комитета лесного хозяйства и ГАУ МО «Мособллес» рассказали, как борются с несанкционированными свалками, незаконной вырубкой деревьев и самовольным захватом лесных земель. Также они напомнили правила пожарной безопасности в лесах и роль общественных инспекторов в охране лесного фонда.
На встрече также затронули вопросы сбора валежника, аренды лесных участков, восстановления лесов и проведение ежегодных экологических акций. Отдельно обсудили экообразование и работу школьных лесничеств. Особое внимание спикеры уделили сотрудничеству общественников с властью, чтобы оперативно решать проблемы, связанные с лесным хозяйством.
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