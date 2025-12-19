Комлесхоз Подмосковья провел итоговое заседание общественного совета в 2025 году

В Комитете лесного хозяйства Московской области состоялось итоговое заседание общественного совета. Участники мероприятия обсудили основные результаты работы и планы на будущий год.

Со словами благодарности выступил председатель ведомства Алексей Ларькин. Он отметил деятельное содействие событиям комитета и содержательные предложения по коммуникации с гражданами.

В 2026 году общественный совет продолжит взаимодействие с Комлесхозом Подмосковья в обновленном составе. Внимания уделят вопросам реализации программы «Здоровый и чистый лес» и развитию движения школьных лесничеств.