Комлесхоз Подмосковья предупредил об опасности выхода на тонкий лед

В Сергиево-Посадском лесничестве расположено 19 водоемов — реки, озера и пруды. Комлесхоз региона предостерег жителей и гостей Московской области от выхода на тонкий лед. Это может привести к трагедиям.
Зимой водоемы покрываются льдом, и люди выходят на него по разным причинам: кто-то просто гуляет, кто-то катается на коньках или рыбачит. Однако многие игнорируют погодные условия и не задумываются о том, что лед может быть непрочным.
«В результате аномально теплой зимы толщина льда на водоемах в настоящее время недостаточна для зимних развлечений. Призываем не выходить на тонкий лед. Будьте внимательны, берегите себя и своих близких», — отметил старший участковый лесничий Сергиево-Посадского филиала ГАУ МО «Мособллес» Евгений Живаев.
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