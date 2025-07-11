Комлесхоз Подмосковья предупредил о крайне высоком уровне пожарной опасности

В выходные в Московской области ожидается аномальная жара — температура поднимется до +32 градусов, возможны грозы. Такая погода создает опасные условия для возникновения и быстрого распространения лесных пожаров.

«Сложившаяся ситуация требует максимальной ответственности от каждого жителя. Даже малейшее нарушение правил — брошенный окурок или непотушенный костер — способно спровоцировать лесной пожар. Лесничества Подмосковья в условиях осложнившейся из-за погоды пожароопасной обстановки особое внимание уделяют контролю за пребыванием граждан в лесах с использованием БПЛА, авиации, фотоловушек, камер видеомониторинга и системы обнаружения групп людей на основе данных операторов мобильной связи», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

В такую погоду лучше выбирать безопасные варианты отдыха: гулять в парках и скверах, проводить время у водоемов и на набережных, кататься на велосипеде по оборудованным дорожкам, посещать музеи и выставки, тренироваться на свежем воздухе или отправиться на экскурсии по историческим местам Подмосковья.

При обнаружении возгораний необходимо звонить по телефону: 8 (800) 100-94-00 или в экстренные службы по номеру 112. Напомним, за поджог, повлекший лесной пожар, предусмотрено до десяти лет лишения свободы. Также могут назначить штрафы — до 60 тысяч рублей для физических лиц, до 110 тысяч для должностных лиц и до двух миллионов рублей для юридических лиц.