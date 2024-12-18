Комлесхоз Подмосковья получил еще 43 машины для тушения природных пожаров

Еще 43 машины для тушения лесных пожаров приобрели в Подмосковье. Это патрульные комплексы, бульдозеры, тягачи и грузовики. Их уже передали на вооружение профильных служб.

Лесопожарные формирования получили новые машины и оборудование, которое будут использовать для ликвидации возгораний. На технику направили свыше 250 миллионов рублей, рассказал глава Комлесхоза Подмосковья Евгений Агулов.

Так, за счет регионального бюджета закупили четыре лесопатрульных комплекса, три бульдозера, три тягача, три грузовика, а также противопожарную установку высокого давления и мотопомпу.

За региональные средства закупили еще 18 легковых машин, шесть автоцистерн, три лесопатрульных комплекса, два тягача, противопожарную установку высокого давления, мотопомпу и один трактор. Кроме того, Комлесхоз получил 18 тепловизоров.

Все оборудование оснащено средством контроля ГЛОНАСС, которое дает возможность отслеживать местоположение и оперативно управлять силами спецслужб.