Комлесхоз Подмосковья поделился опытом работы с коллегами из Чувашии

В Подмосковье прошла рабочая встреча областного Комлесхоза с делегацией Минприроды Чувашской Республики. Стороны обменялись опытом и актуальными вопросами организации лесного хозяйства.
Коллег из Чувашии заинтересовали проекты Подмосковья, нацеленные на оздоровление чащ, в том числе работа программы «Здоровый и чистый лес». Кроме того, гости расспрашивали областных специалистов об успехах в цифровизации и оптимизации структуры ведомства.
На встрече стороны наметили пути для расширения сотрудничества.
