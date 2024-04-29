Комлесхоз Подмосковья перешел на усиленный режим работы | 360°

Подмосковье 29 апреля 2024, 12:16 Комлесхоз Подмосковья перешел на усиленный режим работы Подмосковный Комлесхоз рассказал о режиме работы в праздники Комитет лесного хозяйства Московской области

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В комитете лесного хозяйства Московской области рассказали о режиме работы в выходные и праздничные дни. Силы и средства ведомства переведены в режим повышенной готовности для контроля за пожарной обстановкой в лесах.

Также лесничие постоянно наблюдают за торфяниками, в том числе и с помощью авиационного мониторинга.

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Региональная диспетчерская служба комитета работает в круглосуточном режиме. Кроме того, сотрудники лесной охраны и полицейские регулярно патрулируют места, где традиционно любят отдыхать жители Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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