Комлесхоз Подмосковья перешел на усиленный режим работы | 360°

29 апреля 2024, 12:16
Комлесхоз Подмосковья перешел на усиленный режим работы
Подмосковный Комлесхоз рассказал о режиме работы в праздники
В комитете лесного хозяйства Московской области рассказали о режиме работы в выходные и праздничные дни. Силы и средства ведомства переведены в режим повышенной готовности для контроля за пожарной обстановкой в лесах.
Также лесничие постоянно наблюдают за торфяниками, в том числе и с помощью авиационного мониторинга.
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Региональная диспетчерская служба комитета работает в круглосуточном режиме. Кроме того, сотрудники лесной охраны и полицейские регулярно патрулируют места, где традиционно любят отдыхать жители Подмосковья.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.
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Лесные пожары
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