Комлесхоз Подмосковья организовал практику для студентов из Мытищ

Комлесхоз Подмосковья встретил студентов-практикантов. Знакомство с подразделениями ведомства начали четверокурсники по профилю «Лесное дело» из Мытищинского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Под руководством наставников ребята изучают структуры ведомства и их деятельность по охране, воспроизводству и защите лесов. Также студентам показывают новейшие технологии для управления ресурсами чащ.

Комлесхоз региона давно сотрудничает с Мытищинским филиалом МГТУ им. Н. Э. Баумана. Благодаря их взаимодействию студенты получают практический опыт и знания, который в дальнейшем применяют для развития отрасли в Московской области и других регионах.