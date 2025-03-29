Комлесхоз Подмосковья опубликовал прогноз пожарной опасности до конца марта

Комитет лесного хозяйства Подмосковья опубликовал прогноз по пожарной опасности до конца марта. Основные факторы, влияющие на риск возгораний, включают погодные условия, уровень влажности воздуха и наличие осадков. В течение периода ожидается незначительное повышение уровня пожарной опасности в отдельных районах региона, однако угроза массовых возгораний отсутствует.

На территории гослесфонда Московской области 28 марта пожаров не зафиксировали.

В выходные и понедельник на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности.

29 марта в Ногинском лесничестве прогнозируют III класс, в Бородинском, Виноградовском, Егорьевском, Клинском, Луховицком, Подольском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» угрозы возгораний будут отсутствовать.

В комлесхозе Подмосковья рассчитывают, что 30 марта в Дмитровском, Истринском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах возможность воспламенений будет на среднем уровне.

31 марта в Дмитровском, Истринском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах ожидают III класс пожарной опасности.

В случае обнаружения возгорания жителей просят сообщать по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».