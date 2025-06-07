Комлесхоз Подмосковья опубликовал прогноз пожарной опасности до 9 июня

Два лесных пожара произошли в Балашихе в минувшую пятницу. Их потушили в день выявления силами шести специалистов и трех единиц техники. Комлесхоз Подмосковья поделился прогнозом пожарной опасности на ближайшие дни.

На большей части Подмосковья 7 июня установится третий уровень угрозы. При этом второй класс ожидают в Талдомском лесничестве, четвертый — в Бородинском, Волоколамском, Истринском, Клинском и Ногинском, а самый высокий пятый — в Звенигородском и Наро-Фоминском.

В субботу и воскресенье в подавляющей части региона спрогнозировали второй класс.

В Волоколамском, Клинском и Талдомском лесничествах 8 июня опасность возгораний будет отсутствовать, в Звенигородском и Московском учебно-опытном — окажется небольшой. Высокий риск пожаров ожидают в Наро-Фоминском лесничестве.

В Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах 9 июня установится первый уровень угрозы.

В этот период температура в Подмосковье будет подниматься до +29 градусов днем и опускаться до +13 ночью. Ожидается переменная облачность, возможным небольшие дожди.

В ведомстве призвали жителей региона в случае обнаружения возгораний сообщать по номеру 8-800-100-94-00 или 112.