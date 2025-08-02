Комлесхоз Подмосковья опубликовал прогноз пожарной опасности до 4 августа

В минувшую пятницу, 1 августа, в лесах Подмосковья не выявили ни одного возгорания. В ближайшие дни угроза пожарной опасности в регионе оценивается на уровне ниже средней, сообщили в подмосковном Комлесхозе.

Сегодня на большей части территории области ожидается первый класс пожарной опасности, а в Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах — второй.

В воскресенье в подавляющей части региона установится также первый уровень угрозы. В Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Луховицком, Наро-Фоминском, Ступинском лесничествах, а также в «Русском лесу» прогнозируют второй.

Кроме того, второй класс пожарной опасности охватит все чащи Подмосковья в понедельник.

Температура воздуха сегодня и в ближайшие дни будет колебаться от +21 до +26 градусов днем и от +12 до +18 ночью. Синоптики прогнозируют почти безоблачное небо и северный ветер, дождей не ожидается.

В Комлесхозе Подмосковья напомнили, что в случае обнаружения возгораний необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по номеру 112.