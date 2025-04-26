Комлесхоз Подмосковья опубликовал прогноз пожарной опасности до 28 апреля

Комлесхоз Подмосковья поделился прогнозом по пожарной опасности до 28 апреля и напомнил телефоны для экстренных звонков. Также синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей региона в выходные и понедельник.

На большей территории Московской области с 26 по 28 апреля спрогнозировали III класс пожарной опасности, в Клинском и Ногинском лесничествах — I класс, в Бородинском и Талдомском — II класс, в Наро-Фоминском и Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс.

В ближайшие дни синоптики предположили, что погода будет облачной, с прояснениями и без осадков. Температура составит от +5 до +11°C, ночью — от 0 до +4°C

При обнаружении возгораний жителей и гостей региона просят сообщать по единому номеру вызова экстренных служб 112 или по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00.