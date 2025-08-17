Комлесхоз Подмосковья опубликовал прогноз пожарной опасности до 19 августа

В прошедшую субботу, 16 августа, в лесах Подмосковья не выявили ни одного возгорания. В ближайшие дни в чащах региона установится второй и третий классы пожарной опасности.

Как сообщили в Комлесхозе Подмосковья, 17 и 18 августа на большей части территории области ожидается второй уровень угрозы, а в Виноградовском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Сергиево-Посадском, Ступинском лесничествах и «Русском лесу» — третий.

В подавляющей части региона во вторник риск возгораний будет средним, в Волоколамском, Истринском, Клинском и Талдомском лесничествах — оценивается на уровне малого.

Температура воздуха сегодня и в ближайшие дни может колебаться от +14 до +21 градуса днем и от +8 до +13 ночью. Синоптики прогнозируют переменную облачность, возможны дожди.

Жителям и гостям Подмосковья напомнили, что в случае обнаружения возгораний необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по номеру 112.