Комлесхоз Подмосковья опубликовал прогноз пожарной опасности до 15 сентября

В минувшую пятницу, 12 сентября, в лесах Подмосковья не выявили ни одного возгорания. В ближайшие дни угроза пожарной опасности в регионе составит выше средней.

Сегодня на большей части территории области установится третий класс, а в Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Ступинском лесничествах, а также «Русском лесу» — четвертый.

На воскресенье прогноз схожий, четвертый класс в этот день будет наблюдаться и в Виноградовском лесничестве.

Уже в понедельник в подавляющей части региона ожидается преимущественно высокий уровень угрозы возгораний. В Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском и Талдомском лесничествах прогнозируют среднюю степень риска возникновения пожаров.

Температура воздуха в ближайшие дни будет колебаться от +16 до +22 градусов днем и от +4 до +11 ночью. Синоптики обещают переменную облачность без дождей.

В Комлесхозе Подмосковья напомнили, что в случае обнаружения возгораний необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по номеру 112.