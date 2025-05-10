Комлесхоз Подмосковья опубликовал прогноз пожарной опасности до 12 мая

Лесных возгораний в Московской области за сутки не зафиксировали. Комлесхоз Подмосковья поделился прогнозом по пожарной опасности до 12 мая и напомнил телефоны для экстренных звонков. Также синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей региона в выходные и понедельник.

На большей территории Московской области с 10 по 12 мая спрогнозировали III класс пожарной опасности.

В ближайшие дни в Клинском лесничестве риск возгораний будет полностью отсутствовать. В Сергиево-Посадском, Талдомском лесничествах 12 мая угрозы воспламенений тоже наблюдаться не будут. На выходных в них и в Бородинском, Звенигородском, Истринском и Московском учебно-опытном опасность ожидают на уровне малой.

Синоптики предположили переменную облачность с возможными дождями. Температура составит от +6 до +8 градусов, ночью — от 0 до +2 градусов.

В ведомстве призвали жителей и гостей региона при обнаружении возгораний сообщать по единому номеру вызова экстренных служб 112 или по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00.