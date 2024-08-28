Комлесхоз Подмосковья оказал свыше 9 тысяч онлайн-услуг с января

Цифровизация лесной отрасли упрощает взаимодействие бизнеса и граждан с региональным лесным ведомством. Ранее для получения услуг требовалось лично подавать документы, теперь это можно сделать удаленно. Так, с начала года Комлесхоз Подмосковья оказал свыше девяти тысяч услуг.

«До конца года эта цифра вырастет кратно, поскольку предстоит отчетный период для арендаторов лесных участков», — сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Комлесхоз постоянно увеличивает уровень цифровизации своих услуг, делая процесс получения услуг проще. В 2024 году лесопользователи и жители Подмосковья могут воспользоваться 18 государственными услугами через региональный портал.

Отмечается, что самыми востребованными услугами стали приведение сведений ГЛР в соответствие с ЕГРН, прием отчетов по охране лесов и прием отчетов об использовании лесов.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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