Комлесхоз Подмосковья оказал почти 12 тысяч электронных услуг с начала года

Цифровые технологии существенно упростили взаимодействие бизнеса и граждан с Комитетом лесного хозяйства Московской области, сократив бумажную волокиту. Теперь необходимые документы можно оформить онлайн, не выходя из дома или офиса.

Онлайн доступны уже 26 государственных услуг в данной сфере.

«За июль специалисты Комитета лесного хозяйства оказали 1533 услуги, а с начала 2025 года 11783», — пояснил председатель службы Алексей Ларькин.

В июле самыми популярными стали запросы о приеме отчетов по охране лесов (3699 заявок), выдаче и аннулировании охотничьих билетов (2029), а также приеме отчетов по защите лесов (1604).

Цифровизация продолжает набирать обороты, делая взаимодействие с комитетом максимально комфортным.