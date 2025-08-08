Комлесхоз Подмосковья обновил состав общественного совета

В Московской области прошло первое заседание нового общественного совета при Комитете лесного хозяйства. Участники выбрали председателя, его заместителя и секретаря, которые будут руководить работой совета в ближайшие годы.

«Общественный совет — это площадка для обсуждения самых актуальных вопросов, в которой участвуют как специалисты лесной отрасли, так и неравнодушные жители региона. Это позволяет находить новые подходы, компромиссы, разъяснять сложные моменты и разрабатывать совместные проекты», — подчеркнул председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

В состав совета вошли представители разных организаций: Общественного совета Министерства природных ресурсов и экологии России, поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», охотничьих объединений Московской области, Института лесоведения РАН, глэмпинга «Под небом» и других.