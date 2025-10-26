Комлесхоз Подмосковья обновил прогноз пожарной опасности до 28 октября

За прошедшие сутки в подмосковных лесах не зафиксировали возгораний. В ближайшие дни угроза пожарной опасности в области будет отсутствовать, сообщили в Комлесхозе региона.

С воскресенья по вторник в подавляющей части Подмосковья установится первый класс пожарной опасности.

Температура днем будет достигать +10 градусов, а ночью — опускаться до +4. Синоптики прогнозируют сплошную облачность почти без прояснений с возможными дождями.

Несмотря на это, ведомство призывает жителей и гостей быть бдительными и немедленно сообщать о любых признаках лесных возгораний по единому номеру экстренных служб 112 или на горячую линию 8-800-100-94-00.