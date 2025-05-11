Комлесхоз Подмосковья обновил прогноз пожарной безопасности до 13 мая

За прошедшие сутки в Московской области произошел один пожар — в Кудиновском участковом лесничестве в Балашихе. В ближайшие дни в Московской области сохранится высокий риск новых возгораний, сообщили в подмосковном Комлесхозе.

Для тушения огня в субботу задействовали восемь пожарных и две единицы техники. Возгорание удалось устранить в тот же день.

Во вторник, 13 мая, на большей части территории Московской области сохранится III класс пожарной опасности. В Дмитровском, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах установится II уровень угрозы. В Бородинском, Волоколамском, Истринском, Клинском и Талдомском риск возникновения возгораний будет отсутствовать,

Температура в ближайшие дни днем составит от +6 до +10, ночью — от 0 до +3 градусов. Ожидается сплошная облачность, возможны дожди.

Комитет лесного хозяйства Московской области призывает жителей и гостей быть бдительными и немедленно сообщать о любых признаках лесных возгораний на горячую линию 8-800-100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.