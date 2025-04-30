Комлесхоз Подмосковья назвал места проведения экоакции «Сад Памяти» 7 мая

Ежегодная акция по посадке и восстановлению леса «Сад Памяти» пройдет в Подмосковье 7 мая. Всех желающих приглашают на заранее подготовленные участки, где им выдадут необходимый инвентарь и посадочный материал.

В Комлесхозе Подмосковья сообщили, что в этом году центральная площадка акции будет находиться в Нестеровском лесничестве в Рузском округе, всего в 1,7 километра от Можайского шоссе. Рядом организуют парковку для личного транспорта.

Кроме этой локации, участвовать в акции можно и в других лесничествах по всему Подмосковью, таких как Бородинское, Виноградовское, Егорьевское, Звенигородское, Клинское, Наро-Фоминское, Ногинское, Подольское, лесничество «Русский лес», Сергиево-Посадское и Талдомское.

Сбор участников начнется в 10:00, а сама посадка — в 11:00.