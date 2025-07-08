Комлесхоз Подмосковья назвал график санитарных рубок деревьев

В Подмосковье продолжаются санитарные рубки леса — это важная работа, которая помогает убрать погибшие и больные деревья, остановить распространение вредителей и снизить риск лесных пожаров. Сейчас такие рубки проходят в разных округах региона.

В Наро-Фоминском филиале ГАУ МО «Мособллес» работы ведутся в деревнях Усадково и Таширово. В Егорьевском филиале — в деревне Кузнецы, а также в деревне Барсуки и вдоль дороги Барсуки–Ивановская. В Бородинском филиале масштабные рубки проходят на территории Можайского округа — в деревнях Малое Тесово, Красновидово, Бели, Сытино, Лусось, Дальнее, Губино, Сокольниково, Елево, Боровик, а также в садоводствах «Солнечный-235», «Красная поляна» и «Моряк».

Помимо этого, работы ведутся рядом с дорогой Бородино–Бобынино и в районе Бугайлово. Такие мероприятия очень важны — они помогают избежать падения аварийных деревьев на дороги и дома, защищают здоровые участки леса от болезней и вредителей, а также предотвращают пожары, ведь сухие деревья легко загораются. После окончания рубок на этих участках обязательно проведут лесовосстановление.