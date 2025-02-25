Комлесхоз Подмосковья напомнил правила подготовки к пожароопасному сезону

В преддверии весны владельцев земельных участков в Подмосковье, расположенных на границе с лесом, призвали подготовиться к пожароопасному сезону. Специалисты позже проведут осмотр территорий.

В Московской области более 12 тысяч владений находятся возле лесов.

«Их собственники и арендаторы должны провести противопожарное обустройство своих участков, обеспечить недопущение перехода огня на земли лесного фонда и возникновение лесных пожаров», — подчеркнул председатель Комлесхоза региона Евгений Агулов.

Территории следует очистить от сухой травы, валежника, отходов и горючих материалов на расстоянии не менее 10 метров от опушки, либо их необходимо отделить противопожарным барьером.

Владельцам участков начали направлять предупреждения о недопустимости нарушения лесного законодательства. В противном случае им грозит штраф до 60 тысяч рублей для физических лиц, до 110 тысяч — для должностных лиц и до двух миллионов — для юридических лиц.