Комлесхоз Подмосковья напомнил правила охоты на дичь

С 25 июля в Подмосковье начинается сезон охоты на болотно-луговую дичь для владельцев охотничьих собак — легавых, спаниелей и ретриверов. С этого дня можно охотиться на таких птиц, как дупели, бекасы, гаршнепы, коростели и другие, согласно установленным правилам охоты.

С 9 августа охота станет доступна для всех категорий охотников — можно будет добывать водоплавающую, полевую и степную дичь, а с 16 августа откроется сезон на боровую дичь.

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин отметил, что открытие сезона — важное событие для охотников региона. Он напомнил о необходимости соблюдать правила охоты, установленные нормы добычи и меры безопасности, чтобы не навредить природе и людям.

Сейчас можно подать заявку на разрешение на охоту через портал госуслуг. Госохотнадзор Подмосковья также просит охотников помнить о правилах охоты, пожарной безопасности и бережном отношении к природе. Всего в регионе работает 64 охотничьих хозяйства, которые находятся под управлением охотничьих организаций, а также три общедоступных охотничьих угодья.