Комлесхоз Подмосковья напомнил правила кормления птиц зимой

Скоро в Подмосковье наступит зима с морозами, и в этот холодный сезон птицам становится тяжело: они остро нуждаются в помощи человека, чтобы пережить это время. В Комлесхозе региона отметили, что кормить птиц стоит регулярно до весны, так как при исчезновении пищи посреди зимы они могут не успеть найти новый источник пропитания.

Для правильного питания подойдут подсушенные крошки белого хлеба, сырые зерна пшеницы и ячменя, крупы, несоленые семечки, свежие и сухие фрукты, орехи, сушеные ягоды рябины, боярышника, дикие травы, несоленое сало и масло.

Специалисты рекомендуют подкармливать птиц ежедневно в одно и то же время, чтобы они не утратили навыков поиска пищи. Кормушки следует размещать на высоте 1,5 метра от земли и вдали от дорог.

Не стоит кормить птиц солеными продуктами, свежим и черным хлебом, жареными или копчеными блюдами, пшеном, рисом, а также гречкой.