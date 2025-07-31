Комлесхоз Подмосковья напомнил правила безопасности при походе в лес

В лесах Подмосковья только за минувший месяц пропали 89 человек. Специалисты Комитета лесного хозяйства региона дали советы по безопасным прогулкам в чаще.

Большинство заблудившихся не сумели самостоятельно выйти к людям, и спасателям пришлось проводить поисковые работы.

«К счастью, все заблудившиеся вернулись к своим близким», — пояснил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Чаще всего люди теряли ориентиры в лесу во время похода за грибами и ягодами. Так пожилой мужчина без телефона потерялся в Дмитровском округе, его поиски заняли 12 часов. Кроме того, женщина старше 60 лет заплутала в Одинцовском округе, забыв взять с собой лекарства от давления.

Кроме того, нередко теряются в чаще пожилые люди, имеющие проблемы со здоровьем. В 10% случаев это случается с детьми и подростками, в 12% — с людьми в состоянии алкогольного опьянения, а в 8% — с любителями экстремальных развлечений.

Специалисты рекомендуют соблюдать простые правила безопасности: проверять заряд телефона перед походом в лес, выбирать яркую одежду по сезону, брать с собой воду, свисток или сигнальное зеркало, а также обязательно сообщать родным маршрут и время возвращения.

При потере ориентиров необходимо сразу прекратить движение и успокоиться, позвонить в службу 112 или близким и оставаться на месте.