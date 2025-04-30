Комлесхоз Подмосковья напомнил об ответственности за поджог травы

Лесные пожары почти всегда возникают по вине человека. Такой случай произошел в Балашихе, где два молодых человека подпалили сухую траву, а огонь впоследствии перекинулся на деревья.

Ситуация чудом не обернулась крупным пожаром. Позже лица поджигателей стали известны сотрудникам правоохранительных органов.

Сегодня за порядком в лесах следят не только лесники, в этом помогают и современные технологии: камеры-ловушки, авиапатрулирование и мониторинг сотовых сигналов. Даже небольшой костер не останется незамеченным — рано или поздно поджигателей вычислят.

Наказание за подобные действия может быть очень серьезным. Если поджог привел к пожару, виновным грозят штрафы от 60 тысяч до двух миллионов рублей. В отдельных случаях их могут лишить свободы на срок до 10 лет. Кроме того, нарушителей обяжут возместить ущерб от пожара и затраты на его тушение.

Если виновники младше 16 лет, штрафы и компенсации лягут на плечи родителей.

В Комитете лесного хозяйства Московской области призвали всегда помнить о возможных последствиях своих действий.