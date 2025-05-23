Комлесхоз Подмосковья напомнил об ответственности за поджог травы

С наступление тепла в лесах Подмосковья возникает угроза возникновения масштабных возгораний. По данным Комитета лесного хозяйства региона, с начала сезона ликвидировали уже 50 пожаров, вспыхнувших по вине человека.

Жителям и гостям Московской области напомнили, что брошенный окурок или непотушенный костер могут в считанные минуты превратиться в стихийное бедствие. Особенно опасны в сухую погоду стеклянные бутылки — они работают как линзы и могут привести к возгоранию сухой травы.

Нарушителям грозят штрафы до двух миллионов рубле. За поджог, повлекший за собой масштабный пожар, человека могут приговорить к 10 годам лишения свободы. Кроме того, виновники обязаны возместить весь ущерб, нанесенный природе.

Огонь — не единственная опасность в лесу в теплое время года. В мае активизируются клещи, выползают греться на солнце гадюки, а под слоем прошлогодней листвы могут скрываться ямы и промоины.

«Берегите лес, ведь это наше общее богатство и залог чистого воздуха. Соблюдайте правила пожарной и санитарной безопасности, уважайте природу и помните: мы ответственны за будущее наших детей», — отметил исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.