Комлесхоз Подмосковья напомнил о штрафах за незаконную рубку деревьев

С начала года в Московской области выявили более 100 фактов незаконной рубки деревьев. В Комлесхозе региона напомнили, что за правонарушение предусмотрены штрафы.

«Лесная охрана Комитета лесного хозяйства регулярно проводит патрулирования земель лесного фонда. В ходе таких мероприятий выявляются нарушения лесного законодательства, в том числе случаи незаконных рубок лесных насаждений», — сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

По его словам, с начала года в Московской области из-за незаконной руки деревьев возбудили 20 уголовных дел. При этом, наибольшее количество нарушителей выявили в лесничествах в Дмитрове, Клину, Подольске и Волоколамске.

Напомним, если ущерб от незаконной рубки не превышает пяти тысяч рублей, гражданам грозит административный штраф от трех до четырех тысяч рублей. При использовании техники штраф возрастает до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции и инструментов.

Статья 260 УК РФ предусматривает ответственность за незаконную рубку. В крупных размерах или при сговоре максимальное наказание — до семи лет лишения свободы, штраф и запрет на деятельность до трех лет.

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