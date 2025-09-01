Комлесхоз Подмосковья напомнил о штрафах за незаконную рубку деревьев

Представители лесной охраны Подольского филиала ГАУ МО «Мособллес» выявили незаконную рубку леса в квартале 78 Молодинского участкового лесничества. Вблизи садового товарищества «Акустик» в деревне Оксино нашли две свежесрубленные березы. Специалисты оценили ущерб более чем в 18 тысяч рублей.

Древесина осталась на месте, что позволит установить личности правонарушителей. Местные жители сообщили, что вблизи с местом рубки видели красный пикап. Сотрудники полиции зафиксировали улики и начали расследование.

В Комлесхозе региона напомнили, что незаконная рубка или повреждение лесных насаждений, а также самовольное выкапывание деревьев и кустарников влечет наложение административного штрафа: на граждан — до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — до 500 тысяч рублей. Если ущерб превышает пять тысяч рублей, нарушитель несет уголовную ответственность согласно статьям 260 и 261 Уголовного кодекса РФ.

По статье 260, незаконная рубка или повреждение деревьев, кустарников и лиан в особо крупном размере может наказываться лишением свободы до семи лет и штрафом от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.