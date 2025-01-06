Комлесхоз Подмосковья напомнил о штрафах за незаконную рубку деревьев

Лесная охрана Московской области продолжает патрулировать природные территории в праздники. Инспекторы пресекают правонарушения в сфере охраны лесов, а также обеспечивают устойчивое использование природных ресурсов.

Жителям и гостям Московской области напоминают, что за нарушения лесного законодательства следует административная и уголовная ответственность. Так , за ущерб на сумму менее пяти тысяч рублей предусмотрен штраф до четырех тысяч рублей. Если ущерб превышает пять тысяч рублей, заводится уголовное дело.

За самозахват лесных участков также предусмотрены штрафы от 50 до 300 тысяч рублей. Нарушение правил санитарной безопасности в лесах влечет за собой штрафы от пяти до 500 тысяч рублей.

Напомним, статьей 100 Лесного кодекса России также предусмотрено возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.