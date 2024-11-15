Комлесхоз Подмосковья напомнил о штрафах за ДТП с копытными животными

Виновные в гибели животных на дорогах Подмосковья обязаны выплатить крупные штрафы. Только в октябре в регионе сбили 13 копытных животных. Комлесхоз Подмосковья напоминает об ответственности за подобные ДТП.

Случаи столкновения с крупными копытными в Московской области не редкость, что иногда приводит к авариям. За октябрь под колеса автомобилей попали 11 лосей и две косули. Водители, виновные в этих происшествиях, должны выплатить штраф: за лося — 80 тысяч рублей, за косулю — 40 тысяч рублей.

По данным Управления государственного охотничьего контроля Подмосковья, крупные копытные относятся к охотничьим ресурсам и являются частью природной среды.

Напомним, дорожные знаки «Дикие животные» предупреждают о возможном выходе зверей на дорогу. Они устанавливаются в населенных пунктах за 50–100 метров до опасных участков, а за их чертой — за 150–300 метров.