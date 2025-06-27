Комлесхоз Подмосковья напомнил о правилах безопасности при походе в лес

Летом многие любят проводить время в лесу, однако следует помнить, что среди деревьев легко заблудиться. В Комитете лесного хозяйства Подмосковья рассказали, как обезопасить себя и близких.

Свыше 30 человек с начала года отправились в чащу и не смогли найти дорогу обратно.

«Они или их родные обращались по телефону экстренных служб 112 за помощью. Для того, чтобы вернуться домой, большинству понадобилась помощь лесничих и поисково-спасательных отрядов», — пояснил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Чтобы отдых на природе не обернулся бедой, важно правильно подготовиться. С собой следует взять заряженный телефон, еду и воду, небольшую аптечку, фонарик и свисток. При себе необходимо иметь карту. Кроме того, следует отдать предпочтение яркой одежде.

Специалисты не рекомендуют уходить вглубь леса без четких ориентиров, игнорировать прогноз погоды, а также идти по чаще ночью — разумнее остаться на месте.

Если человек заблудился, ему следует успокоиться, поскольку страх лишает способности трезво мыслить. Затем следует позвонить в экстренные службы по номеру 112 – звонок поступит операторам даже в случае отсутствия сети в чаще. Направление могут указать шум дороги или лай собак, поэтому стоит внимательно прислушаться.

Идти лучше вдоль линии электропередачи или ручья, так как они обычно ведут к населенным пунктам. Желательно во время движения подавать сигналы — свистеть или стучать.

Перед походом в лес следует сообщить близким свой маршрут и примерное время возвращения.