Комлесхоз Подмосковья напомнил о недопустимости поджога травы

В Подмосковье из-за аномально теплой погоды скоро наступит время, когда беспечное поведение граждан сможет стать причиной возникновения пожаров. Чаще всего возгорания происходят из-за неосторожного обращения с огнем и намеренных поджогов травы.

Граждане нередко бросают на землю окурки и спички, не тушат костры после шашлыка, думая, что это не нанесет вреда природе. Кроме того, некоторые специально поджигают траву, надеясь, что огонь уничтожит лишь погибшие растения и согреет почву. Кто-то и вовсе при помощи пожаров имитирует деятельность на арендованных землях.

«Наша основная задача — не допускать возгораний в лесу, в том числе из-за перехода огня с земель других категорий. Лесная охрана выявляет нарушителей. Однако у нас нет задачи всех наказать, важны профилактика, своевременность выполнения необходимых работ и недопущение нарушений», — подчеркнул председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Он напомнил, что в местах пожаров начнут расти сорняки, погибнут и пострадают животные и пресмыкающиеся. Нормальная флора и фауна восстановятся там в лучшем случае через пять-шесть лет.

Гражданам напомнили, что за поджог, в результате которого возник лесной пожар, грозит административная и уголовная ответственность. Физических лиц обяжут выплатить штраф в размере до 60 тысяч рублей, должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а юридических лиц — до 2 миллионов рублей. В некоторых случаях речь идет о лишении свободы на срок до 10 лет.