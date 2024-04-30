Комлесхоз Подмосковья напомнил о недопустимости нарушения правил пожарной безопасности | 360°

Подмосковье 30 апреля 2024, 12:15 Комлесхоз Подмосковья напомнил о недопустимости нарушения правил пожарной безопасности Жителям Подмосковья напомнили о недопустимости поджога травы Комитет лесного хозяйства Московской области

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В Подмосковье начался пожароопасный сезон. В Комлесхозе предупредили любителей отдыха на природе о недопустимости беспечного обращения с огнем, ведь, по статистике, 99% пожаров — дело рук человека.

С начала весны спасатели уже ликвидировали десять лесных пожаров, спровоцированных действиями людей. Непотушенные костры, окурки, брошенные в сухую траву, использование пиротехники и газовых баллонов, поджоги тополиного пуха — приводит к уничтожению всего живого в огне.

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«Если вы заметили пал травы, самое главное — уйти из зоны поражения огнем в безопасное место и незамедлительно сообщить о нем по единому номеру „112“ или по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00», — рассказали в подмосковном Комлесхозе.

И напомнили, что нарушителям придется заплатить штраф: физическим лицам — от 15 до 60 тысяч рублей, должностным — от 30 до 110 тысяч рублей, юридическим — от 100 тысяч до двух миллионов рублей. В отдельных случаях возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

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