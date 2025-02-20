Комлесхоз Подмосковья начал подготовку к пожароопасному сезону

В Подмосковье начали проверять готовность 28 станций лесопожарных станций к весенне-летнему сезону. Осмотры проходят каждую неделю, их проводят специалисты «Центрлесхоза» и «Мособллеса».

«Цель мероприятий — подойти к пожароопасному сезону максимально готовыми и обеспечить стабильную обстановку на территории всего региона. Особое внимание уделяется укомплектованности штата лесопожарных формирований и готовности специализированной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря к тушению лесных пожаров», — сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Также в Подмосковье утвердили «Сводный план тушения лесных пожаров на 2025 год». Его одобрили Департамент лесного хозяйства по ЦФО, МЧС и «Авиалесоохрана». Сейчас документ согласовывают в Федеральном агентстве лесного хозяйства. В его основу легли планы тушения от 19 лесничеств Подмосковья.

Напомним, для контроля за ситуацией и быстрого обмена информацией в регионе круглосуточно работает диспетчерская служба.