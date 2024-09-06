Комлесхоз Подмосковья: грибов и ягод не предвидится до дождей

Сухая и жаркая погода не порадует грибников хорошей добычей в Подмосковье. В Комлесхозе региона порекомендовали отложить тихую охоту до дождей.

Микологи говорят, что при такой погоде верхняя подземная часть грибницы «засыпает», переставая наращивать надземные части (грибы). На это просто не хватает влаги. Кроме того при сухой и жаркой погоде грибница уязвима для заражения личинками насекомых.

Что касается лесных ягод, при сухости они либо вообще не плодоносят, либо дают малочисленный урожай с не самыми хорошими вкусовыми и витаминными качествами.

Жителям Подмосковья также напомнили, что в регионе действует запрет на посещение лесов по 12 сентября. Въезд транспортных средств неминуемо приводит к штрафам от 50 тысяч рублей.