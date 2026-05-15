Комитет защищает лесной фонд: более 20 исков подано в суды

Комитет проявляет активную позицию в защите лесного фонда Московской области, усиливая давление на лиц, наносящих вред природе. Один из основных инструментов — подача исковых заявлений в судебные органы для обращения взыскания на имущество должников, в основном на земельные участки.

За первые месяцы 2026 года Комитет направил в суды 28 исков против недобросовестных землевладельцев, не выполнивших обязательства по погашению задолженности перед государством. Если штраф или возмещение ущерба не уплачены в срок, власти вправе начать процедуру изъятия земельного участка, зарегистрированного на имя нарушителя. Таким образом, подобные граждане могут навсегда лишиться своего имущества.

Комитет призывает собственников добросовестно относиться к своим обязанностям и подчеркивает важность исполнения законных требований государства. Это необходимо для защиты природы и соблюдения интересов общества.