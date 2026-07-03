Комитет по ценам и тарифам подтвердил статус «Россети МР» на 2027 год

Комитет по ценам и тарифам Московской области подтвердил соответствие компании «Россети Московский регион» критериям системообразующей сетевой организации на 2027 год. Решение приняли по итогам ежегодного мониторинга на заседании правления ведомства, посвященном вопросам энергетической безопасности региона.

Статус единого центра ответственности за надежное электроснабжение Подмосковья закрепили за компанией на период с 2024 по 2028 год, однако законодательство предусматривает его обязательное ежегодное подтверждение.

Компания управляет одной из крупнейших электросетевых инфраструктур региона. Общая мощность трансформаторных подстанций превышает 41,6 тысячи мегавольт-ампер, а протяженность линий электропередачи составляет более 105,7 тысячи километров.

При оценке также учитывали показатели надежности работы и финансовой устойчивости. За последние три расчетных периода к компании не применяли понижающие тарифные коэффициенты за нарушения качества и надежности услуг. Кроме того, аудит подтвердил соблюдение требований законодательства в части соотношения просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.

По итогам рассмотрения Комитет по ценам и тарифам Московской области подтвердил, что «Россети Московский регион» сохранит статус системообразующей сетевой организации и продолжит обеспечивать передачу электроэнергии на территории региона в будущем году.