Комитет по ценам и тарифам Подмосковья представил инициативы на семинаре ФАС

Московская область подтвердила сильные позиции в сфере тарифного регулирования и инвестиционной политики, представив свои наработки на ежегодном практическом семинаре Федеральная антимонопольная служба России. Регион вошел в тройку лидеров по привлечению инвестиций в регулируемые отрасли и оказался в числе лучших по уровню внедрения цифровой системы ФГИС «Тариф».

Площадкой для профессионального диалога стала Тверская область, где 8–9 апреля собрались более 400 участников.

Центральной темой обсуждения стали итоги тарифной кампании 2026 года и подготовка к следующему регулирующему периоду.

Представители Подмосковья выступили с инициативами по совершенствованию федерального законодательства. В частности, первый заместитель председателя регионального Комитета по ценам и тарифам Алина Дозорова представила опыт реализации долгосрочного регуляторного соглашения в электросетевом комплексе.

Документ, рассчитанный до 2030 года, позволил существенно увеличить объем инвестиций компании "Россети Московский регион" — он вырос более чем вдвое и превысил 300 миллиардов рублей.

Отдельное внимание уделили вопросам технологического присоединения частных потребителей. Установленная ставка за подключение мощностью до 15 киловатт, согласованная с ФАС, позволит ежегодно направлять значительные ресурсы на развитие электросетевой инфраструктуры региона.