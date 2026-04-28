Еще 150 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье

На прошлой неделе, с 20 по 24 апреля 2026 года, Комитет по конкурентной политике Московской области объявил о предстоящих торгах, на которых будут представлены 151 объект. Среди предлагаемых активов — земельные участки для аренды и приобретения в собственность, нежилые помещения на продажу и в аренду, а также здания с земельными участками и объекты водопользования.

Для тех, кто планирует построить дом, могут быть интересны земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и личное подсобное хозяйство (ЛПХ). Например, в Можайском муниципальном округе продается земельный участок площадью около 10 соток для ИЖС в деревне Вишенки, начальная цена составляет 324 937,15 рублей. В городском округе Воскресенск можно арендовать земельный участок площадью более 17 соток для ЛПХ в селе Конобеево, начальная цена аренды — 204 129,79 рублей в год.

Для бизнеса может быть интересен земельный участок в Орехово-Зуевском округе, который сдается в аренду под коммунальное обслуживание.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме, для участия необходимо получить усиленную квалифицированную электронную подпись в одном из аккредитованных удостоверяющих центров.

