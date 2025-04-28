Комитет по конкурентной политике Подмосковья выступил на форуме по госзаказам

На XX юбилейном форуме-выставке «Госзаказ–2025» особое внимание уделили вопросам досудебного урегулирования споров в сфере закупок. Одной из главных тем стала дискуссия о том, как использовать медиацию в государственных и корпоративных закупках.

Конференция «Перспективы применения медиации в закупках» прошла при поддержке Комитета по конкурентной политике Московской области и подмосковного отделения организации «ОПОРА РОССИИ». В обсуждении приняли участие депутат Госдумы Антон Гетта, а также юристы, нотариусы и профессиональные медиаторы из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Перми и других регионов.

«Очень хочу, чтобы мы тему применения медиации в госзакупках продолжали развивать, потому что это увеличение эффективности, сокращение издержек и соблюдение сроков, которые всегда здесь очень важны», — подчеркнул Гетта.

На встрече также обсудили, как лучше использовать правовые механизмы для мирного урегулирования споров, рассмотрели возможность включения специальных условий о медиации в государственные контракты, пути снижения юридических рисков при заключении договоров и необходимость постоянного диалога между различными ведомствами.

«Сейчас медиаторам, как никогда, необходимо объединиться и создать условия для наработки практики и обмена опытом. Шаг за шагом мы придем к опыту, позволяющему говорить уже о полноценной медиации в госзакупках», — заявил председатель профильного комитета «ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрий Хрулев.

Участники форума отметили, что медиация поможет быстрее и эффективнее решать споры между участниками закупок. Тем более, что в Подмосковье уже есть положительный опыт применения этого способа в корпоративных закупках.