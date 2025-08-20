Комитет по конкурентной политике Подмосковья проведет эфир о торгах 27 августа

Комитет по конкурентной политике Подмосковья проведет прямой эфир о порядке заключения договора по итогам электронного аукциона 27 августа в 14:00. Посмотреть трансляцию можно будет в Telegram-канале .

Зрители узнают, где и как правильно заключить договор, какие существуют сроки и какая ответственность наступает при их нарушении. Эфир проведет заместитель начальника отдела проведения земельно-имущественных торгов Управления проведения, мониторинга и аналитики земельно-имущественных торгов ГКУ «РЦТ» Наталия Осипова.

Свои вопросы к эфиру можно направить через платформу обратной связи до 26.08.2025 по ссылке.