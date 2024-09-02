Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал 39 госзакупок за неделю

Комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 39 закупок с 26 по 30 августа. Информация об электронных торгах размещена в Единой информационной системе и на сайте ЕАСУЗ.

Как пояснили в ведомстве, среди лотов электронного тендера — капитальный ремонт стадиона «Полет» в Лыткарине, капремонт котельных в Дмитровском городском округе, строительство блочно-модульных котельных в Щелкове, а также капитальный ремонт зданий детского сада в Богородском городском округе и школ в Щелкове, Можайском и Орехово-Зуевских городских округах.

В комитете подчеркнули, что информацию о малых закупках — до 600 тысяч рублей можно найти в электронном магазине Московской области.

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