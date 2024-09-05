Комитет по конкурентной политике Подмосковья на прошлой неделе выставил на торги 122 объекта
Комитет по конкурентной политике Московской области на прошлой неделе выставил на торги 122 объекта. Наибольшее количество участков земли можно купить или взять в аренду в Талдомском, Можайском и Богородском городских округах.
Как пояснили в комитете, в этом году в Богородском округе в аренду взяли 215 земельных участков, купили восемь, в Талдомском — арендовали 109 участков, приобрели два, а в Можайском — в аренду взяли 52 земельных участка, купили 17.
В комитете напомнили, что найти подробную информацию об объектах, выставленных на торги в Подмосковье, можно на Едином сайте торгов.
Также в Telegram-канале комитета регулярно публикуется подборка актуальных лотов с пояснениями, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.
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