Комитет по конкурентной политике Подмосковья на прошлой неделе выставил на торги 122 объекта

Фото: Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

Комитет по конкурентной политике Московской области на прошлой неделе выставил на торги 122 объекта. Наибольшее количество участков земли можно купить или взять в аренду в Талдомском, Можайском и Богородском городских округах.

Как пояснили в комитете, в этом году в Богородском округе в аренду взяли 215 земельных участков, купили восемь, в Талдомском — арендовали 109 участков, приобрели два, а в Можайском — в аренду взяли 52 земельных участка, купили 17.

В комитете напомнили, что найти подробную информацию об объектах, выставленных на торги в Подмосковье, можно на Едином сайте торгов.

Также в Telegram-канале комитета регулярно публикуется подборка актуальных лотов с пояснениями, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

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