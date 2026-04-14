Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги более 130 объектов

С 6 по 10 апреля 2026 года на торги, организованные Комитетом по конкурентной политике Московской области, было выставлено 131 объект. Среди предложений были земельные участки для аренды и продажи, нежилые помещения и даже объекты под водопользование.

Так, в Дмитровском муниципальном округе можно приобрести земельный участок площадью 7,43 соток для индивидуального жилищного строительства в селе Подъячево. Начальная цена составляет 682 995,32 рублей. Подробнее о данном предложении можно узнать по ссылке: [земельный участок для индивидуального жилищного строительства](https://easuz.mosreg.ru/torgi/land/46515000/54027/info).

Для ведения личного подсобного хозяйства доступен земельный участок в аренду в Лотошино площадью 22,98 соток. Начальная цена аренды составляет 64 070,53 рублей в год. [Подробнее](https://easuz.mosreg.ru/torgi/land/46552000/59961/info).

Предприниматели также найдут интересные предложения. В Дмитровском округе сдается в аренду земельный участок площадью 17,70 соток под автомобильные мойки. В городском округе Ступино можно арендовать участок под объекты дорожного сервиса площадью 365,30 соток.

Все торги в Московской области проводятся в электронной форме. Для участия потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись, которую можно получить в аккредитованных удостоверяющих центрах. Все актуальные предложения доступны на [Едином портале торгов Московской области](https://easuz.mosreg.ru/).

Комитет по конкурентной политике Московской области также информирует о своем присутствии в национальном мессенджере МАХ, где публикуются оперативные новости о торгах и полезные инструкции.