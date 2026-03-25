Комитет по конкурентной политике Московской области проведет прямой эфир о закупках и торгах

27 марта 2026 года в 15:00 по московскому времени Комитет по конкурентной политике Московской области проведет прямой эфир на тему «Изменения в закупках и торгах в 2026 году».

Специалисты правового блока подробно расскажут об актуальных изменениях в законодательстве. Эфир организован в ответ на многочисленные просьбы, поступившие в соцсетях ведомства.

Свои вопросы можно задать на платформе обратной связи [Госуслуги](https://pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/12457/?utm_source=widget&utm_medium=regional&utm_campaign=zakaz-mo.mosreg.ru&utm_content=46) до 26 марта 14:00.

Ссылка на подключение к трансляции будет размещена в день эфира, в том числе и в [новом канале ККП МО](https://max.ru/id5024139723_gos2), где публикуется полезная информация про закупки и торги Подмосковья.