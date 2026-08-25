Прямой эфир об изменении законодательства в сфере закупок проведут в Подмосковье

Комитет по конкурентной политике Московской области проведет прямой эфир, посвященный изменениям в законе № 44-ФЗ (278-ФЗ и 279-ФЗ). Трансляция начнется 28 августа 2026 года в 11:00 по московскому времени.

Речь идет о законе, касающемся контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Вопросы можно отправить до 27 августа 2026 года по ссылке.

Смотреть трансляцию можно будет в соцсетях ведомства и в канале «КонкурентИИм: торги и закупки Подмосковья» по ссылке.