Роман Каратаев начнет курировать Комлесхоз Подмосковья | 360°

Важное 06 мая 2024, 14:13 Роман Каратаев начнет курировать Комлесхоз Подмосковья Медиасток.рф

Читать 360 в

Комитет лесного хозяйства в Подмосковье переходит под кураторство Романа Каратаева, вице-губернатора региона. О кадровых перестановках рассказал губернатор Андрей Воробьев.

«Комлесхоз будет курировать Роман Каратаев, что и происходило в части учений, недопущения инцидентов, связанных с лесом», — подчеркнул губернатор на заседании правительства Подмосковья.

Реклама

Роман Каратаев руководил Главным управлением региональной безопасности в Московской области в ранге министра.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».