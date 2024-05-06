Роман Каратаев начнет курировать Комлесхоз Подмосковья | 360°

06 мая 2024, 14:13
Роман Каратаев начнет курировать Комлесхоз Подмосковья
Комитет лесного хозяйства в Подмосковье переходит под кураторство Романа Каратаева, вице-губернатора региона. О кадровых перестановках рассказал губернатор Андрей Воробьев.
«Комлесхоз будет курировать Роман Каратаев, что и происходило в части учений, недопущения инцидентов, связанных с лесом», — подчеркнул губернатор на заседании правительства Подмосковья.
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Роман Каратаев руководил Главным управлением региональной безопасности в Московской области в ранге министра.
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