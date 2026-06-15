Комлесхоз Подмосковья начал взыскание штрафов с неплательщиков через суд

Комитет лесного хозяйства Московской области сообщил о применении новой меры воздействия на неплательщиков административных штрафов за нарушения лесного законодательства. Теперь в отношении должников, которые не платят штрафы вовремя, будут инициироваться судебные процедуры.

В случае неуплаты штрафа в установленный срок комитет может обратиться в суд с требованием взыскать задолженность с земельного участка должника. Это касается и штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Показательным стал пример одного из должников, который оперативно погасил штраф за нарушение правил пожарной безопасности после возбуждения судебного производства об обращении взыскания на его земельный участок.

Комитет лесного хозяйства рекомендует гражданам и юридическим лицам своевременно оплачивать административные штрафы, чтобы избежать судебных разбирательств и потери имущества.